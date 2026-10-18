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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 02:55
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 03:03

Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi

Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti sınırında çatışma çıktı. Pakistan'a sızmaya çalışan çok sayıda Pakistan Talibanı militanının öldürüldüğü bildirildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 02:55
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 03:03

Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçleri, 'nın Kurram bölgesindeki sınır hattında çeşitli noktalarda çatışmaya girdi.

HABERİN ÖZETİ

Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Kurram bölgesindeki sınır hattında çatıştı.
Pakistan ordusu topçu birliklerinin desteğiyle Afgan güvenlik güçlerinin sınırdaki mevzilerini imha etti, Afganistan ise karşılık verdi.
Çatışmada Pakistan'a geçmeye çalışan ve sayısı belirsiz Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğü iddia edildi.
Pakistan'da terör saldırıları, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.
İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.
Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

PAKİSTAN ORDUSU ATEŞ AÇTI, AFGANİSTAN KARŞILIK VERDİ

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, çatışmada Pakistan ordusu, topçu birliklerinin ateş desteğiyle Afgan güvenlik güçlerinin sınırdaki mevzilerini imha etti. Sınır hattındaki Afgan güvenlik güçleri de Pakistan tarafına karşı ateş açtı.

Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Çatışmada "Pakistan'a geçmeye çalışan ve sayısı belirsiz Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğü" iddia edildi.

Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle 'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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ETİKETLER
#Afganistan
#hayber pahtunhva
#belucistan
#Pakistan Ordusu
#Pakistan Talibanı
#Dünya
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