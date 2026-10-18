Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Kurram bölgesindeki sınır hattında çeşitli noktalarda çatışmaya girdi.

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HABERİN ÖZETİ Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Kurram bölgesindeki sınır hattında çatıştı. Pakistan ordusu topçu birliklerinin desteğiyle Afgan güvenlik güçlerinin sınırdaki mevzilerini imha etti, Afganistan ise karşılık verdi. Çatışmada Pakistan'a geçmeye çalışan ve sayısı belirsiz Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğü iddia edildi. Pakistan'da terör saldırıları, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor.

PAKİSTAN ORDUSU ATEŞ AÇTI, AFGANİSTAN KARŞILIK VERDİ

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, çatışmada Pakistan ordusu, topçu birliklerinin ateş desteğiyle Afgan güvenlik güçlerinin sınırdaki mevzilerini imha etti. Sınır hattındaki Afgan güvenlik güçleri de Pakistan tarafına karşı ateş açtı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Çatışmada "Pakistan'a geçmeye çalışan ve sayısı belirsiz Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğü" iddia edildi.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.