Sınırda sıcak çatışma! Pakistan-Afganistan savaşı yeniden alevlendi

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İstanbul
Pakistan ordusu ve Afgan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Kurram bölgesindeki sınır hattında çeşitli noktalarda çatışmaya girdi.
Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, çatışmada Pakistan ordusu, topçu birliklerinin ateş desteğiyle Afgan güvenlik güçlerinin sınırdaki mevzilerini imha etti. Sınır hattındaki Afgan güvenlik güçleri de Pakistan tarafına karşı ateş açtı.
Çatışmada "Pakistan'a geçmeye çalışan ve sayısı belirsiz Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğü" iddia edildi.
Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.
Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.
İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.
Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.