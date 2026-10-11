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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:23

Siyasi gerilim tırmandı, Pakistan'da İmran Han'ın partisinin yönettiği eyalette OHAL

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından yönetilen Hayber Pahtunhva'da olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet hükümetini askıya aldı ve vali yönetimini uygulamaya koydu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:23

Pakistan'da hükümet, eski Başbakan 'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından yönetilen 'da olağanüstü hal ilan ederek Eyalet hükümetini askıya aldı ve vali yönetimini uygulamaya koydu.

Dawn gazetesinin Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Başbakan başkanlığında düzenlenen acil kabine toplantısında Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin güvenlik durumu ele alındı.

Kabine üyelerinin eyalet hükümetinin "terörle mücadele çabalarından kasıtlı olarak uzak durduğunu" değerlendirdiği toplantıda, durumun ciddiyeti nedeniyle anayasal yetkilerin kullanılması önerildi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, öneriyi onaylayarak eyalette olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.

Kararla birlikte Hayber Pahtunhva eyaleti, federal hükümeti temsil eden valinin yönetimine geçti.

Siyasi gerilim tırmandı, Pakistan'da İmran Han'ın partisinin yönettiği eyalette OHAL

EYALETE ORDU KONUŞLANDIRMASINA ONAY

Pakistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan kararla, Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla ordu birliklerinin ve askeri unsurların konuşlandırılmasına onay verildi.

Kararda, askerlerin, can güvenliğinin sağlanması, vatandaşların kişi ve mal güvenliğinin korunması ile hükümete ait tesislerin güvenliğinin temini amacıyla görevlendirileceği ifade edildi.

Yetkilendirmenin, daha önce ilan edilen olağanüstü hal ve vali yönetimi uygulaması boyunca geçerli olacağı kaydedildi.

Bu arada, Hayber Pahtunhva Valisi başkanlığında 11 üyeli danışma komitesi oluşturulduğu bildirildi.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Siyasi gerilim tırmandı, Pakistan'da İmran Han'ın partisinin yönettiği eyalette OHAL

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

2023'ten bu yana tutuklu bulunan Han'ın serbest bırakılmasını talep eden binlerce destekçisi, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir araya gelerek başkente doğru hareket etmişti. Gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği İslamabad'ın girişi barikatlarla kapatılırken kent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı.

İMRAN HAN NEDEN TUTUKLANDI?

Eski Başbakan Han, Nisan 2022’de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Siyasi gerilim tırmandı, Pakistan'da İmran Han'ın partisinin yönettiği eyalette OHAL

Gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

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ETİKETLER
#hayber pahtunhva
#şahbaz şerif
#İmran Han
#Asıf Ali Zerdari
#Pakistan Adalet Hareketi
#Dünya
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