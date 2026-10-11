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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 14:58

ABD'de dehşet evi: Hamile eşini, çocuklarını, akrabalarını katletti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 45 yaşındaki bir adam, hamile eşini, iki çocuğunu ve akrabalarını öldürdü. Polis olay yerine geldiğinde ise saldırganın da kendini de öldürdüğünü tespit etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD'de dehşet evi: Hamile eşini, çocuklarını, akrabalarını katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 14:58

ABD'nin eyaletinde bulunan Erie şehrinde bir evde dehşet yaşandı. 45 yaşındaki bir adam, hamile eşini, 5 yaşındaki oğlu Isiah, 2 yaşındaki kızı Amari'anna'yı ve birkaç akrabasını silahla vurarak öldürdü. 

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 8 kişinin öldürüldüğünü belirledi. Ekipler olay yerine gelmeden dehşet saçan adamın da kendisini öldürdüğü düşünülüyor. 

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. Erie Polis Şefi Rick Lorah, saldırıda ölen dokuz kişiden sekizinin aile üyesi, birinin ise aile yakını olduğunu belirtti.

ABD'de dehşet evi: Hamile eşini, çocuklarını, akrabalarını katletti

İKİ ÇOCUĞU OTİZMLİYDİ

New York Post'un haberine göre, aile dostu Lisa Simmers, Erie News Now'a verdiği demeçte, "Hamileydi, birkaç gün içinde bebeğini doğuracaktı ve neredeyse 2 yaşında bir kızı ve Isiah adında bir oğlu vardı ve hepsi çok güzeldi" dedi.

Simmers, CBS Pittsburgh'a verdiği demeçte ise "İki bebeği de otizm spektrumundaydı. Masum çocuklardı, isteseler bile o adamı ihbar edemezlerdi ve o yine de onları öldürdü. Böyle bir suç karşısında ne dersiniz? Bir insan iki masum çocuğu, hamile bir kadını ve ona yardım etmeye gelen insanları öldürüyor.'' açıklamasında bulundu. 

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ETİKETLER
#pensilvanya
#Erie
#Rick Lorah
#Lisa Simmers
#Isiah
#Dünya
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