Sınırının yakınından geçmemeniz gerekenler listelendi! İşte dünyanın en tehlikeli ülkeleri

20 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:01

Güvenlik ve sağlık risk hizmetleri şirketi International SOS, dünyanın en tehlikeli ülkelerini açıkladı. 2025 yılında sınırının yakınından geçmemeniz gereken ülkeler listesinde 10 ülke yer alıyor. Güvenlik riski yüksek bulunan ülkelerin yanı sıra en güvenli ülkeler de belli oldu.

International SOS şirketi, ülkeleri güvenlik​, sağlık, iklim değişikliği risklerine göre 'tehlikeli ve güvenli' olarak listeledi. Risk​ haritasına göre, dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında Somali, Sudan​, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Yemen, Libya​, Irak, Afganistan, Suriye, Ukrayna yer alıyor.

YÜKSEK GÜVENLİK RİSKİ

Aşırı güvenlik riskinin altında ise yüksek güvenlik riskine sahip ülkeler bulunuyor ve şu şekilde sıralanıyor: Mali, Etiyopya, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Pakistan, Myanmar, Papua Yeni Gine, Venezuela, Haiti, Honduras.

Tıbbi açıdan riskli bulunan ülkelerde ise Bolivya, orta seviyeden yüksek seviyeye çıktı. Libya ise aşırı seviyeden yüksek seviyeye geriledi.

EN GÜVENLİ ÜLKELER

Güvenlik açısından dünyanın en güvenli ülkeleri arasında ise Kanada, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Fas ve Vietnam bulunuyor.

SİLAHLAR LİSTEYİ DEĞİŞTİRİYOR

2024 yılı boyunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle listede değişiklikler görüldü. Şirket, Sudan, Lübnan, İsrail, Irak ve Myanmar'ın birden fazla risk derecelendirmesi incelemesinden ve yüksek ya da aşırı riskli bölgelerin genişlemesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Şirketin güvenlik riski derecelendirmelerindeki diğer artışlar arasında, sosyal huzursuzluk, ekonomik gerileme ve ilgili suçların uzun vadeli etkisi nedeniyle düşük seviyeden orta seviyeye yükselen Yeni Kaledonya da yer alıyor.

SEYAHAT EDENLER VE İŞLETMELER İÇİN ÖNEMLİ

Senelik olarak oluşturulan harita, seyahat edenleri ve işletmeleri dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki potansiyel tehditler hakkında bilgilendirme amacı taşıyor. Ayrıca tıbbi riskler, iklim değişikliği ve ruh sağlığı gibi çeşitli faktörlere göre değerlendiriyor.

Harita, kuruluşlara ve işletmelere çatışma, bulaşıcı hastalıklar ve aşırı hava olaylarının etkileri gibi yıkıcı olayların etkisini yansıtan risk derecelendirmeleri sunuyor.