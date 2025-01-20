Sırbistan'da huzurevi kundaklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 Ocak 2025 12:54 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:04

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Barajevo'da bulunan bir huzurevinde yangın çıktı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yangının çıkış nedeninin kundaklama olduğu öğrenildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad​'a bağlı Barajevo'da bulunan bir huzurevinde sabaha karşı yangın​ çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Acil Durumlar İdaresi Başkanı Luka Causevic yaptığı açıklamada, 30 kişinin bulunduğu huzurevinde çıkan yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü söyledi. Causevic, yangında yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve bir kadının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, yangını huzurevinde yaşayan bir kişinin kasıtlı olarak çıkardığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.