Şirketler çocuk yapanlara milyonlar saçtı işe yaramadı! Nüfus için yeni bakanlık kuruluyor

09 May 2024 12:45 - Güncelleme : 09 May 2024 12:56

Hristiyan bir ülke olan Uganda'nın 47,25 milyon nüfusu bulunuyor

Hristiyan bir ülke olan Uganda'nın 47,25 milyon nüfusu bulunuyor

Asya'da hızla azalan ve yaşlanan nüfustan Güney Kore de nasibini aldı. Bir türlü düşük doğum oranlarının önüne geçemeyen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, çareyi yeni bir bakanlık kurmakta buldu.

Düşük doğum oranının ele alınması için bir bakanlık kurmayı planladıklarını ifade eden Yoon, bu kapsamdaki yasa tasarısının meclisten geçmesi için muhalefetin desteğini talep etti.

Yoon, "Ulusal bir acil durum olarak görülebilecek düşük doğum oranının üstesinden gelmek için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

ŞİRKETLER ÇOCUK YAPANA MİLYONLAR DAĞITIYOR

Öte yandan düşen doğum oranları Güney Koreli bir şirketi milyonlarca dolar ödemeye de itmişti. Seul merkezli bir inşaat firması olan Booyoung Group, çalışanlarına her bebek sahibi olduklarında 100 milyon Kore wonu (75 milyar dolar) yani 2 buçuk milyon TL vermek için söz vermişti.

GÜNEY KORE, DÜŞÜK DOĞUM ORANININ ÖNÜNE GEÇEMEDİ

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.

Güney Kore İstatistik Kurumunun yeni doğan çocuk sayılarına ilişkin 19 Mart'ta paylaştığı veriler, ülkedeki yıllık doğum sayısında son yıllarda yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini göstermişti.