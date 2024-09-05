Sisi'den Erdoğan ziyareti sonrası dikkat çeken hamle: Yunan ve Rum liderleriyle buluşacak

05 Eylül 2024 08:23 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün İstanbul'da ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bu kez de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile 3'lü bir zirve gerçekleştirecek. Toplantının adresi ise ABD. Yunan basınına göre bu buluşma, dün Ankara'da gerçekleşen görüşmeye bir yanıt niteliğinde!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün Türkiye'ye tarihi bir ziyarette bulunmuştu. Sisi ilk kez Türkiye topraklarına adım atarken, bu aynı zamanda Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olmuştu.

YUNAN BASINI DUYURDU

Erdoğan - Sisi görüşmesi dünya genelinde yakından takip edilirken Sisi'nin Türkiye'den sonraki durağı dikat çekti. Cumhurbaşkanı Sisi, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bu kez de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin de masada olduğu 3'lü bir zirve gerçekleştirecek.

Yunan Skai'nin haberine göre 3 ülkenin liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde New York'ta bir araya gelecek. Haberde yapılan yoruma göre söz konusu görüşme Erdoğan ile El Sisi arasında dün yapılan görüşmeye de bir yanıt niteliğinde olacak.

DENİZ YETKİ ALANI ANLAŞMALARI VAR

Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmalarının patlak verdiği 2019 yılında Mısır, Yunanistan ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamıştı. Türkiye'nin tanımadığı bu anlaşmanın ardından Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi liderleri belirli aralıklarla bir araya geliyordu. Son toplantının Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmenin hemen ardından planlanması dikkat çekti.