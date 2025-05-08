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 | Berrak Arican

Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi: Vatikan'da yeni papa seçilemedi

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı seçimi için bugün ikinci tur oylama yapıldı. Fakat Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi. Bu duman yeni papanın henüz seçilemediğine işaret.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 13:13

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere dün ilk turu yapılan ve bir sonuç çıkmayan seçimin ikinci günündeki oylamalar bu sabah başladı. Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi: Vatikan'da yeni papa seçilemedi

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti. Fakat ikinci oylamadan da sonuç çıkmadı. Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi.

Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi: Vatikan'da yeni papa seçilemedi

4 OYLAMA YAPILACAK

Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi: Vatikan'da yeni papa seçilemedi

Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için 2 kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.

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