SMDK Başkanı Hadi el-Bahra'dan Suriye'deki duruma dair önemli açıklamalar

21 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:31

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Tel Abyad’da gerçekleştirilen SMDK 73. Genel Kurul toplantısının ikinci gününde, üyelere siyasi bir sunum gerçekleştirdi.

Güngör Yavuzaslan’ın aktardığı bilgiye göre, El-Bahra, sunumunda bölgedeki siyasi ve askeri durumun Suriye’ye yansımaları ile Suriye Geçici Hükümeti (SGH) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) yaşanacak yeni dönüşümlere karşı hazırlıklarını anlattı.

Konuşmasına, Esed rejimi ve Rusya’nın son günlerde Suriye’de sivillere yönelik artırdığı şiddeti kınayarak başlayan El-Bahra, onlarca sivilin yaşamını yitirmesine sebep olan rejim ve Rus saldırılarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

El-Bahra, Suriye devriminin siyasi reform talebiyle barışçıl bir şekilde başladığını belirttiği konuşmasında, Esed rejiminin ise “Ya Esed ya da ülkeyi yakarız” sloganlarıyla devrimi şiddet sarmalında boğmaya çalıştığını ve bunun da milyonlarca kişinin ölmesine, yaralanmasına, tutuklanmasına ve göç etmesine sebep olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, rejimin bununla da yetinmeyerek ülkeye yabancı güçleri çektiğini ve İran ile Hizbullah’ın Suriye’yi işgalinin önünü açtığını dile getiren el-Bahra, İran bu işgali kendi ülkesindeki rejimin ayakta kalması için yaptığını ve masum insanların kanını mezhepçi saiklerle döktüğünü kaydetti.

SMDK Başkanı, İsrail’in de bu durumu Gazze ve Lübnan’a yönelik vahşi bir savaş başlatmak için kullandığını vurguladığı konuşmasında, “Suriye halkı Suriye devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak istiyor. Her türlü ayrılıkçı ve bölücü projenin önünde duruyor” diye konuştu.

El-Bahra, Esed rejiminin kendi egemenliği için İsrail’in bölgedeki işgallerinin önünü açarken İsrail’e karşı direniş ekseninde durduğunu iddia ettiğine vurgu yaptığı konuşmasında, rejimi iddialarının arkasında durarak İsrail’e karşı koymaya davet etti.

Konuşmasının devamında İsrail’in gerek Gazze, gerek Lübnan, gerekse Suriye’de, sivillere yönelik saldırılarını kınayan el-Bahra, bölgenin egemenlik ve istikrarının korunarak dış müdahalelerin engellenmesi için birlik çağrısı yaptı.

El-Bahra, uluslararası toplumdan bölgede kalıcı çözümler için uğraşmasını ve kalıcı çözümün krizin köküne inilmesiyle mümkün olacağını belirttiği konuşmasında, krizin kökünde İran yayılmacılığı ve Suriye halkının yıllardır mücadele ettiği diktatörlüğün olduğunu ifade etti.

El-Bahra ayrıca, dünyanın en büyük iki askeri gücü olan ABD ve Rusya’nın var olduğu Suriye’de gerilimin yükselmemesi uyarısında bulunduğu konuşmasında, herhangi bir hatanın kimsenin istemeyeceği bir sonuca sebep olabileceğinin altını çizdi.

SMDK Başkanı, SGH ve SMO’nun en büyük ve önemli görevinin Suriyelileri savunmak olduğunu dile getirerek, SMO içindeki çatışmaları eleştirdiği konuşmasında, bu çatışmaların kabul edilemez olduğunu ve sorumluluğunun herkesin omuzlarında olduğunu belirterek, bütün taraflara çatışmaların durdurulması ve akan kanın son bulması için sorumluluk üstlenme çağrısını yineledi.