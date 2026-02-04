Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Şoförlük, güvenlik görevlisi işi ve yüksek maaşla kandırıp cepheye sürüyorlar!

Rusya'nın Afrikalıları da kandırıp Ukrayna'ya karşı savaşmak için cepheye gönderdiği ortaya çıktı. Afrikalılar, şoförlük, güvenlik görevlisi gibi işler ve yüksek maaşlarla ülkeye çekiliyor ardından da kısa bir eğitimle cepheye gönderiliyor.

Şoförlük, güvenlik görevlisi işi ve yüksek maaşla kandırıp cepheye sürüyorlar!
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Cephede ise Kuzey Korelilerden Afrikalılardan oluşan insanlar da var. CNN International'ın haberine göre Afrikalılar, şoförlük, güvenlik görevlisi gibi iş teklifleri ve yüksek maaşla kandırılıyor ve Rusya'ya getiriliyor.

Bu vaatlere kanıp Rusya'ya gelenlere zorla askeri sözleşme imzalatılıyor. Kısa bir askeri eğitim veriliyor ve cepheye gönderiliyor. Kenya, Gana, Nijerya ve Uganda gibi ülkelerden Rusya'ya giden kişilerden bazıları pasaportlarına el konduğu da belirtiliyor. Bu sayede ülkeden çıkış da yapamıyorlar.

Kandırılan birçok Afrikalı, ülkelerine dönmek istediklerini söylediler. , psikolojik baskı ve ağır kayıplara dikkat çeken bu kişiler, cephede Afrikalıların daha riskli görevlere gönderildiğini iddia etti.

Şoförlük, güvenlik görevlisi işi ve yüksek maaşla kandırıp cepheye sürüyorlar!

''YA KAÇARSIN YA ÖLÜRSÜN''

Kenyalı Patrick Kwoba da sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek Rus ordusuna başvuru yapmış. Orduda güvenlik görevlisi olup çatışmaya gönderilmeyeceğini düşündüğünü belirten Kwoba, Ukrayna cephesinde geçirdiği 4 ayı "cehennem" diye niteliyor.

Bir saldırıda yaralanıp izin aldığı sırada Kenya'nın Moskova Büyükelçiliği'ne ulaşarak ülkesine dönebildiğini söyleyen Kwoba, Rus ordusuyla sözleşmesini bitirenlerin bile serbest bırakılmadığını iddia ederek şunları söylüyor:

''Rus ordusuna adım attın mı ya kaçarsın ya ölürsün. Rusya'ya gidip sağ salim geri dönmek imkansız. Sözleşmesini tamamlayanları bile kalmaya zorluyorlar.''

Şoförlük, güvenlik görevlisi işi ve yüksek maaşla kandırıp cepheye sürüyorlar!

UKRAYNA'DAN ÇAĞRI

Ukrayna'nın Kenya Büyükelçisi Yuriy Tokar ise Rus ordusunda savaşan yabancıların Ukrayna açısında düşman kabul edildiğini vurgulayarak, Afrika ülkelerine bu insan akışını durdurma çağrısı yaptı.

Ukrayna istihbaratının değerlendirmesine göre, 2022'de patlak veren savaşın başından bu yana 36 Afrika ülkesinden 1400'den fazla kişi Rus ordusuna alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, CNN'in iddialara ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

