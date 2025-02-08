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 | Berkay Alptekin

Soğan soyarken kendini hastanede buldu! Tehlike her evin kapısında

Bir aşçı yemek hazırlarken sırada soğan kabuklarını soymaya başladı. Kabuğun bir parçası baş parmağını hafifçe kesti. Aldırış etmeyen ertesi sabah kendini hastanede buldu. Olayın internette paylaşılmasıyla aşçının hikayesi gündem oldu.

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Soğan soyarken kendini hastanede buldu! Tehlike her evin kapısında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 13:32

Bir kadın aşçı "Arroz Caldo" (Filipin Tavuklu Yulaf Lapası) hazırlarken hastanelik oldu. Yemek için soğanı soyarken soğan kabuğunun bir parçası baş parmağını hafifçe kesti. İlk başta bu duruma aldırış etmeyen aşçı, "Parmağımı kesen kabukları kolayca çıkaramadım, bu yüzden sorun olmayacağını düşündüm, zamanla kendiliğinden çıkacak diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Ertesi sabah uyandığında kolunun hızla şişmeye başladığını ve ağrıyla birlikte tüm kolunun kırmızı damarlarla kaplandığını söyleyen aşçı hastaneye gitti. Acil kliniğe vardığında yapılan incelemeler sonucunda doktorlar onun semptomlarının tahmin edilenden daha şiddetli olduğunu belirttiler.
Doktorlar başparmağında kalan soğan kabuğunun parçalarını çıkarttı ve flebit (damar iltihabı) ve selülit (bakteriyel bir cilt enfeksiyonu) için antibiyotik verdi.

"GÜNLÜK YEMEK PİŞİRMENİN BEKLENMEDİK TEHLİKELERİ"

Reddit'te hikayesi paylaşılan kadın, internette en çok konuşulan konu haline geldi. Birçok insan bu konuda endişe duyduğunu ifade ederken, "Günlük yemek pişirmenin beklenmedik tehlikeleri" yorumu yapıldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir düşünün, sadece soğan soymakla bile ölebilirsiniz." yorumunda bulundu. 

 

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