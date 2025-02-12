Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Soğuktan kaçan yılanlar ev arkadaşınız olabilir! İstilacı tür kendine kalacak yer arıyor

Uzmanlar, soğuk havalardan kaçmak için yılanların evlere girebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca yeni bir istilacı türün ortaya çıktığını da açıklayan uzmanlar bu yılanların boylarının 2 metreyi aşabileceğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Soğuktan kaçan yılanlar ev arkadaşınız olabilir! İstilacı tür kendine kalacak yer arıyor
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 17:32

Küresel ısınma hayvanların da dengesini bozdu. Uzmanlar, özellikle yılanlar konusunda uyarıda bulundu. Yeni bir istilacı türün ortaya çıktığını belirten araştırmacılar, boyları 2 metreyi aşabilen Aesculapian yılanlarının artık her yerde göründüğünü, vahşi bu yılanların 'aktif olarak yerleşim yerleri aramak ve kullanmak' için geri döndüklerini açıkladı.

SOĞUKTAN KAÇIP EVE GİREBİLİRLER

Yılanların soğuk havalardan kaçınmak için evlere girme ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, özellikle erkek olanların, ''Evlerin tavan aralarına, duvar boşluklarına erişmek için büyük yapılara tırmandığını'' belirtti. Araştırmacılar, konuya ilişkin şu detayları verdiler:

"Aesculapian yılanları, karışık yaşam alanlarını kullanabilen ve insanlara yakın mesafede binaları ve diğer özellikleri kullanmaktan korkmayan, uyum sağlayabilen istilacılardır."

YILANLAR ARTIK ŞEHİRDE YAŞIYOR

Öte yandan bu türün 1980'li yıllarda inceleme altında oldukları bir alandan kaçarak ya da serbest bırakılarak istilacı bir tür haline geldiği düşünülüyor. O zamandan beri insanlar bu sürüngenlerle şehirde karşılaşıyor. Araştırmacılar, bu yılanların İngiltere koşullarında yaşayabildiğini ancak tam olarak ideal olmadığını belirtti.

Bir diğer yandan geçtiğimiz ay ayrı bir araştırma ekibi, sürüngen ve amfibi kaçak yolcuların saksı bitkileri ve kesme çiçeklerle İngiltere'yi istila ettiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Aesculapian yılanlarının genel özellikleri neler?
Aesculapian yılanı, uzun ve ince bir vücut yapısına sahiptir. Genellikle 1.5 ila 2.5 metre arasında değişen uzunluklarıyla dikkat çeker. Renkleri genellikle açık yeşil, sarı veya kahverengi tonlarındadır ve sırt kısmında koyu lekeler bulunabilir. Bu yılan türünün en belirgin özellikleri arasında şunlar yer alır: Gözlerinin üzerinde bulunan büyük, açık renkli göz kapakları. Uzun, ince ve esnek bir vücut yapısı. Soğukkanlı bir hayvan olması nedeniyle çevresel sıcaklığa bağlı olarak aktivite düzeylerini ayarlayabilmesi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cesetle evde kalakalınca yaptığı herkesi şoke etti! Polisler harekete geçti
Çocuk bedenine hapsolan 18 yaşındaki kız mücadelesini kaybetti! Nadir hastalık dünyada sadece 18 kişide var
ETİKETLER
#Yaşam
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.