Soğuktan kaçan yılanlar ev arkadaşınız olabilir! İstilacı tür kendine kalacak yer arıyor

Küresel ısınma hayvanların da dengesini bozdu. Uzmanlar, özellikle yılanlar konusunda uyarıda bulundu. Yeni bir istilacı türün ortaya çıktığını belirten araştırmacılar, boyları 2 metreyi aşabilen Aesculapian yılanlarının artık her yerde göründüğünü, vahşi bu yılanların 'aktif olarak yerleşim yerleri aramak ve kullanmak' için geri döndüklerini açıkladı.

SOĞUKTAN KAÇIP EVE GİREBİLİRLER

Yılanların soğuk havalardan kaçınmak için evlere girme ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, özellikle erkek olanların, ''Evlerin tavan aralarına, duvar boşluklarına erişmek için büyük yapılara tırmandığını'' belirtti. Araştırmacılar, konuya ilişkin şu detayları verdiler:

"Aesculapian yılanları, karışık yaşam alanlarını kullanabilen ve insanlara yakın mesafede binaları ve diğer özellikleri kullanmaktan korkmayan, uyum sağlayabilen istilacılardır."

YILANLAR ARTIK ŞEHİRDE YAŞIYOR

Öte yandan bu türün 1980'li yıllarda inceleme altında oldukları bir alandan kaçarak ya da serbest bırakılarak istilacı bir tür haline geldiği düşünülüyor. O zamandan beri insanlar bu sürüngenlerle şehirde karşılaşıyor. Araştırmacılar, bu yılanların İngiltere koşullarında yaşayabildiğini ancak tam olarak ideal olmadığını belirtti.

Bir diğer yandan geçtiğimiz ay ayrı bir araştırma ekibi, sürüngen ve amfibi kaçak yolcuların saksı bitkileri ve kesme çiçeklerle İngiltere'yi istila ettiği konusunda uyarıda bulunmuştu.