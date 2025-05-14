Son dakika | Riyad'da dörtlü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman ve Şara görüştü

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'ın liderliğinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Riyad'daki görüşmesi başladı. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrim içi olarak toplantıya katıldı. Riyad'da dörtlü zirve gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrim içi olarak katıldı. Riyad'da dörtlü zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.



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