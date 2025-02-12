Son dakika | ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, çok yakın bir çalışma için mutabık kaldıklarını söyledi.

UKRAYNA SAVAŞI BİTİYOR?

Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti.

Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO-Ukrayna Temas Grubu’nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna’nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesi gerçekçi değil" ifadelerini kullanarak, "ABD, Ukrayna’nın NATO üyeliğini çözüm olarak görmüyor" dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ilk kez Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karagahı’nda düzenlenen NATO-Ukrayna Temas Grubu toplantısında katıldı. Hegseth, yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump yönetiminin Ukrayna-Rusya Savaşı’na dair stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak, ancak Ukrayna’nın savaş hedeflerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Hegseth, "Biz de sizin gibi egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz. Ancak, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına geri dönmenin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek başlamalıyız. Bu hayali hedefin peşinden koşmak sadece savaşı uzatacak ve daha fazla acıya sebep olacaktır" dedi.

ABD'nin küresel önceliklerinin değiştiğini vurgulayan Hegseth, Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD’nin stratejik öncelikleri değişti. ABD, sınır güvenliği sorunları ve Çin’in artan tehditleri gibi küresel stratejik gerçeklerle karşı karşıya. Bu nedenle, ABD’nin öncelikle Avrupa’nın güvenliğine odaklanmasını beklemek gerçekçi değil" diye konuştu.

"ABD, UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİNİ ÇÖZÜM OLARAK GÖRMÜYOR"

Hegseth, ABD’nin Ukrayna’nın NATO üyeliğini savaşın çözümü olarak değerlendirmediğini ifade ederek, "ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müzakere yoluyla ulaşılacak bir çözümün gerçekçi bir sonucu olduğuna inanmıyor" dedi.

ABD birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmayacağını ve savaşın bir parçası olarak ABD askerlerinin doğrudan çatışmalara dahil olmayacağını belirten Hegseth, "Kalıcı bir barışın, savaşın tekrar başlamasını engelleyecek güçlü güvenlik garantileri içermesi gerekiyor. Ancak bu garantilerin bir parçası olarak ABD birlikleri Ukrayna'ya konuşlandırılmayacak" ifadelerini kullandı.

Hegseth, Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupalı ve Avrupalı olmayan müttefikler tarafından sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir noktada Ukrayna’ya barış gücü olarak birlikler konuşlandırılırsa, bu NATO dışı bir misyonun parçası olmalı ve ittifakın karşılıklı savunma maddesi olan 5. Madde kapsamına girmemelidir" dedi.