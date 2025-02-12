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 | Mutluhan Yildiz

Sisi'den Trump'a Gazze resti! Mısırlı kaynaklar şartı açıkladı

Mısır’dan gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili planının gündeme gelmesi halinde Beyaz Saray’a gitmeye sıcak bakmıyor. Yetkililer, bu koşullarda Sisi’nin ABD ziyaretinden kaçınacağını ifade etti.

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Sisi'den Trump'a Gazze resti! Mısırlı kaynaklar şartı açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 19:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusundaki son açıklamaları, tepkilere neden olmaya devam ediyor. İsrail medyasında yer alan ve Mısırlı iki güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasına yönelik planın gündemde kalması halinde Beyaz Saray’a gitmeyeceğini belirtti.

TRUMP ABD'YE DAVET ETMİŞTİ!

Mısır hükümetinden bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Trump, 1 Şubat’ta yaptığı telefon görüşmesinde Sisi’yi Beyaz Saray’a davet etmiş, ancak ziyaretin tarihi netleştirilmemişti.

TRUMP'IN GAZZE SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

ABD Başkanı Trump, 4 Şubat’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini savunmuş ve ABD’nin Gazze Şeridi üzerinde kontrol sağlamayı planladığını dile getirmişti.

10 Şubat’ta yaptığı bir başka açıklamada ise Washington yönetiminin Gazze’yi satın alma ve yönetme konusunda kararlı olduğunu söylemesi sonrası büyük tepkiler gelmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

TRUMP GAZZE İÇİN NE DEDİ?
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni ABD'nin devralacağını ve bölgenin yeniden inşasından sorumlu olacaklarını belirtti. Trump, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin komşu ülkelere, özellikle Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesini önerdi.
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