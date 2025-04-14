Son dakika | ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı! 'Nükleer silahtan vazgeçmeli yoksa...'

Son dakika haberi: ABD ve İran arasında gerilim tırmanıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek, "İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşılaşır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın açıklamasında 3 öne çıkan başlık yer aldı. Bunlar; Gümrük tarifeleri, İran problemi ve Ukrayna savaşı.

Gündem başlıklarına ilişkin Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

İran problemini çözeceğim, İran nükleer silaha sahip olamaz. İran bu hayalden vazgeçmeli, sert cevapla karşılaşacaklar.

İran’ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz

İTHAL İLAÇLARA YENİ TARİFE

İthal ilaçlara tarife uygulayacağım. Tek yapmam gereken bir tarife uygulamak.

Bu çok uzak olmayan bir gelecekte olacak.

Son olarak Ukrayna-Rusya arasında süren savaşa da değinen Trump, "Ukrayna'daki savaşı durdurmak için çok yakında önerilerim olacak." ifadelerini sarf etti.

Ayrıca Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy" dedi.