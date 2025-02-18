Son dakika | ABD ile Rusya Suudi Arabistan'da! Ukrayna müzakereleri başladı

Üst düzey ABD ve Rus yetkililer, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Soğuk Savaş'ın iki eski rakibi arasındaki en önemli görüşmelerden biri olması beklenen görüşme için bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da masaya oturdu.

Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir zirveye zemin hazırlaması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile Riyad'da bir araya geldi.

RUSYA'DAN ABD'YE JEST

ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 28 yaşındaki ABD vatandaşı Wayne Byers'i serbest bıraktı.

Rus hükümetinin bu kararı, ABD ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Ukrayna temalı barış görüşmesi öncesinde geldi. ABD'li tutuklunun bırakılması, Moskova'nın Washington yönetimine bir jesti olarak değerlendirildi.