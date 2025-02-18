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 | Berkay Alptekin

Son dakika | ABD ile Rusya Suudi Arabistan'da! Ukrayna müzakereleri başladı

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyetinin ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı bildirildi. Tüm ABD-Rusya ilişki yelpazesini değiştireceği belirtilen masada en önemli konulardan birinin Ukrayna olduğu biliniyor. Ayrıca görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de görüşme gerçekleştirmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:49

Üst düzey ABD ve Rus yetkililer, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Soğuk Savaş'ın iki eski rakibi arasındaki en önemli görüşmelerden biri olması beklenen görüşme için bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da masaya oturdu.

Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir zirveye zemin hazırlaması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile Riyad'da bir araya geldi.

RUSYA'DAN ABD'YE JEST

ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 28 yaşındaki ABD vatandaşı Wayne Byers'i serbest bıraktı.

Rus hükümetinin bu kararı, ABD ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Ukrayna temalı barış görüşmesi öncesinde geldi. ABD'li tutuklunun bırakılması, Moskova'nın Washington yönetimine bir jesti olarak değerlendirildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Soğuk Savaş ne zaman başladı?
II. Dünya Savaşı sonrasının iki süper gücü olan ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında temelleri savaşın hemen ardından atılan ve 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik "Soğuk Savaş" olarak terimleştirilmiştir.
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