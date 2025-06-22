Son dakika | ABD savaşa katıldı! İran'daki nükleer tesisi vuruldu: Trump'tan ilk açıklama

Son dakika haberine göre ABD Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri vurdu. İran'a karşı başlatılan saldırıya katılan ABD ordusunun bombalaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD İran-İsrail arasındaki gerilime resmen müdahil oldu. ABD ordusunun İran'ın üç nükleer tesisine saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaparak "Büyük savaşçılarımızı tebrik ederi . Bunu yapabilecek başka bir ordu yok dünyada. Şimdi barış zamanı" dedi.

İran'dan yapılan açıklamada sıkı güvenlikle korunan nükleer tesislere yapılan saldırıya dair henüz bilgi olmadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...