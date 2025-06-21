İsrail, İran'a ait füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyururken, İran da misillemelerine devam ediyor. İsrail ordusu sabaha karşı İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıkladı.

Başkent Tel Aviv semalarında ise patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran'ın Fars haber ajansı, İsrail'in İran'ın İsfahan’daki nükleer tesisini hedef aldığını ileri sürdü, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

