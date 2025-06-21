MİSİLLEME ÜSTÜNE MİSİLLEME
İsrail, İran'a ait füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyururken, İran da misillemelerine devam ediyor. İsrail ordusu sabaha karşı İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıkladı.
Başkent Tel Aviv semalarında ise patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran'ın Fars haber ajansı, İsrail'in İran'ın İsfahan’daki nükleer tesisini hedef aldığını ileri sürdü, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
İran’dan MOSSAD operasyonu
İran’ın Kum ve Buşehr eyaletlerinde İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle toplam 31 kişi gözaltına alındı.
"KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ"
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İran'ın Kum kentindeki bir binaya düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün Filistin’den sorumlu üst düzey komutanı Said İzedi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
Katz, İzedi'nin "7 Ekim saldırısı öncesinde Hamas'ı finanse ettiğini ve silahlandırdığını" ifade etti.
"İSRAİL NÜKLEER TESİSİ HEDEF ALDI"
İran'ın Fars haber ajansına göre, İsrail, İran'ın İsfahan’daki nükleer tesisini hedef aldı. Bu sabah erken saatlerde İsfahan’da patlamalar yaşandığı bildirildi.
Fars haber ajansı tesiste tehlikeli madde sızıntısı olmadığını duyururken İsrail Savunma Kuvvetleri'nden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
İSRAİL'DEN İRAN'IN RAMPA VE DEPOLARINA SALDIRI
İsrail, İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı başlattığını belirtti. İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
İSRAİL'DEN SİVİL BİNAYA SALDIRI: ÇOCUK ÖLDÜ
İsrail, Kum’da Salariye Mahallesi'nde bir sivil binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
İRAN İSRAİL'İ VURUYOR
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyulmaya başlandı. İran, İsrail'e füzeler ile saldırıyor.
TRUMP: İSRAİL'E SALDIRILARI DURDUR DEMEK ZOR
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yeni açıklamada "İsrail'den saldırıları durdurmasını istemek zor" derken olası bir ateşkesi destekleyeceğini ifade etti.
Trump, ABD'nin, İran'a müdahale etme ihtimaliyle ilgili "Belki gerek kalmayacak." diyerek "İran'a 2 hafta süre verdim." ifadelerini kullandı.
İRAN: SALDIRILAR SÜRDÜKÇE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arakçi, "Siyonist rejim saldırılarını ve suçlarını derhal durdurmalı. Bu saldırılar sürdüğü müddetçe hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.