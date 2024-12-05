Son dakika | ABD'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İki eyalet için tsunami uyarısı yapıldı

05 Aralık 2024 22:06 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:19

Son dakika haberi: Amerikan Birleşik Devletleri'nde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kaliforniya ve Oregon eyaletlerine tsunami uyarısı yapıldı. Depremin merkez üssü Kaliforniya olarak açıklanırken ekipler alarm durumuna geçti.

Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

Son dakika haberine göre, ABD​'de 7.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Kaliforniya'ya bağlı Humbot bölgesinde meydana gelen deprem sonrası National Weather Service (NWS) tarafından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin Kaliforniya​ sahilinden 63 kilometre uzakta olduğu bilgisi verildi.

Türkiye saati ile 22.44'te; yerel saat ile 11.44'te meydana gelen depremin yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

ABD'DEKİ DEPREMİN ŞİDDETİ ANBEAN KAYDEDİLDİ!

ABD'de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası bir evin taşan havuzu anbean kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM DE ÜRKÜTTÜ!

USGS verilerine göre 7.0'lık depremin merkez üssüne yakın bir noktada 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

HAYVANAT BAHÇESİ TAHLİYE EDİLDİ!

San Francisco Hayvanat Bahçesi, Humboldt County'deki deprem nedeniyle Tsunami Uyarısı verildikten sonra konukların tahliye edildiğini ve hayvanların ve personelin rakımı yüksek yerlere taşındığını açıkladı.