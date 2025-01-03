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Son dakika | ABD'den Ayn El-Arab açıklaması: PKK/YPG'nin hazırlık görüntüleri tepki çekmişti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 21:44 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:35

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Ayn El-Arab'da ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile birlikte üs kurma hazırlığında oludğu haberlerine açıklama geldi.

Suriye Milli Ordusu​ (SMO), Ayn el Arab bölgesindeki PKK/YPG​ unsurlarına yönelik harekat için hazırlıklarını sürdürürken, ABD’nin bölgede askeri varlığını artırmaya başladığı haberleri dikkat çekmişti.

ABD​, Ayn el Arab'da üs kurduğuna dair çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "Ayn el Arab’da üs kurma gibi bir planımız bulunmamaktadır. Bu haberlerin kaynağı hakkında bilgimiz yok" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | ABD'den Ayn El-Arab açıklaması: PKK/YPG'nin hazırlık görüntüleri tepki çekmişti - 1. Resim

Bölgedeki hareketlilik ve ABD'nin askeri sevkiyatlarıyla ilgili çıkan haberlere yanıt veren yetkililer, Suriye’deki faaliyetlerinin önceden belirlenmiş çerçevede devam ettiğini belirtti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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