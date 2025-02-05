Son dakika | ABD'den Suriye hamlesi: Çekilmek için hazırlık yapıyorlar!

05 Şubat 2025 13:31 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:42

Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'den tüm ABD askerlerinin çekilmesi için plan hazırladığı öne sürüldü. Pentagon, çekilmek için 3 farklı senaryo oluşturdu.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarının ardından Suriye'deki Amerikan birliklerini tamamen geri çekmeye hazırlanıyor.

3 FARKLI SENARYO HAZIRLANDI

NBC News'in aktardığına göre; Trump ve yakınındaki yetkililer, Suriye'deki ABD askerlerinin tamamen çekilmesini istediklerini belirtti. Pentagon, 30, 60 veya 90 gün içinde gerçekleşebilecek tam çekilmeye yönelik üç farklı senaryo hazırladı.

TRUMP: ORADA YETERİNCE KARMAŞA VAR

Donald Trump geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Suriye’den çekilme konusunda bir karar alınacağını ifade ederek, "Biz Suriye'deki konulara dahil olmayacağız. Bu Suriye’nin kendi karmaşası. Orada yeterince karmaşa var. Herkesin içinde olmasına ihtiyaçları yok" ifadesini kullanmıştı.

PKK/YPG'NİN BÖLGEDE YARDIM İSTEYECEĞİ KİMSE KALMIYOR

Öte yandan köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG her fırsatta İsrail'den yardım dileniyor. Bölgede terör örgütüne destekleyen ABD'nin bölgeden çekilmesi de PKK'nın sonunu getirecek hamlelerden biri olarak görülüyor.

SURİYE'DE KAÇ ABD ASKERİ VAR?

Pentagon, aralık ayında Suriye'ye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sayı, ordunun yıllardır duyurduğu 900 askerin iki katından fazla. Pentagon, Suriye'deki askeri misyonun temel amacının terör örgütü DAEŞ'i zayıflatmak olduğunu söylüyor.