Son dakika | Ahmed Şara, Suriye Cumhurbaşkanı olarak atandı!

29 Ocak 2025 21:56 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:12

Son dakika haberi: Suriye devrim lideri Ahmed Şara, Suriye geçiş hükümeti tarafından Cumhurbaşkanı olarak atandı. İşte detaylar...

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Son dakika haberine göre, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin geçici cumhurbaşkanı olarak resmen atandı. Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA) tarafından yapılan duyuruya göre Ahmed Şara resmi olarak Suriye Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

SANA'nın Telegram hesabından yapılan duyuruda "Suriye'de geçiş döneminde Sayın Ahmed el-Şara'nın Suriye Devlet Başkanı olarak göreve başladığını duyuruyoruz. Şara Suriye Devlet Başkanlığı görevlerini üstlenecek ve uluslararası forumlarda ülkeyi temsil edecek" denildi.

Açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı'na geçiş dönemi için geçici bir yasama konseyi kurma yetkisi veriyoruz. Ülke için kalıcı bir anayasa onaylanana kadar görevi üstlenecek." ifadelerine yer verildi.

SONUÇ BİLDİRİSİ OKUNDU

SANA'ya göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi. Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

SURİYE CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLDİ

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.