Son dakika | Almanya'da Başbakan Scholz güvenoyu alamadı! Erken seçim süreci başladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:47
Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Scholz, Meclis'teki güvenoyu alamadı. Scholz'un Federal Mecliste güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci resmen başlamış oldu.
Son dakika haberine göre, Almanya Başbakanı Scholz, Meclis'teki güven oylamasını kaybettiği için erken seçim sürecine girdi.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com