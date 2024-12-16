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Son dakika | Almanya'da Başbakan Scholz güvenoyu alamadı! Erken seçim süreci başladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:47
Son dakika | Almanya&#039;da Başbakan Scholz güvenoyu alamadı! Erken seçim süreci başladı

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Scholz, Meclis'teki güvenoyu alamadı. Scholz'un Federal Mecliste güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci resmen başlamış oldu.

Son dakika haberine göre, Almanya​ Başbakanı Scholz​, Meclis'teki güven oylamasını kaybettiği için erken seçim​ sürecine girdi.

Haberin ayrıntıları geliyor...

 

Kaynak: tgrthaber.com
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