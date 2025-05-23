Son dakika | Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Almanya’da son dönemde artan bıçaklı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre, Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3’ü ağır 12 kişi yaralandı.

KADIN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, tren istasyonundaki 13 ve 14 numaralı peronların bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırının ardından bir kadın şüpheliyi gözaltına aldı. İstasyondaki seferler durdurulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.