Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Beyaz Saray: İran'la görüşmeler olumlu geçti!

Son dakika haberi: Beyaz Saray, İran ile ABD'nin Umman'da yaptığı görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından da yazılı açıklama yapıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 21:39

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk etabının tamamlanmasının ardından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir araya geldi. Beyaz Saray, gerçekleşen bu görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini duyurdu.

Son dakika | Beyaz Saray: İran'la görüşmeler olumlu geçti!

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Erakçi'nin Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile bir müddet görüştüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, "İki buçuk saati aşan dolaylı görüşmelerin akabinde Erakçi ve Witkoff, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin de hazır bulunduğu bir ortamda kısa bir görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

BEYAZ SARAY'DAN OLUMLU DEĞERLENDİRME

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği vurgulandı. Ayrıca, tarafların önümüzdeki Cumartesi günü tekrar bir araya gelmesinin planlandığı ifade edildi.

CUMARTESİ YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Yapılan açıklamada, "Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. ABD, Umman'a bu girişime verdiği destek için derin teşekkürlerini sunmaktadır. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi. Bu meseleler çok karmaşık ve Özel Elçi Witkoff'un bugün yaptığı doğrudan iletişim, karşılıklı faydalı bir sonuca ulaşmak adına bir adım daha ileri gitmeyi sağlamıştır. Taraflar bir sonraki Cumartesi yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD yapay zeka ile Müslüman avında!
ABD'de üretici fiyatları geriledi

Sıkça Sorulan Sorular

BEYAZ SARAY NEDİR?
Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri başkanının resmî konutu ve çalışma yeridir. Washington, DC'de yer alan konut, 1800 yılında John Adams'tan bu yana her ABD başkanının ikametgâhı olarak hizmet vermiştir.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.