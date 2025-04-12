Son dakika | Beyaz Saray: İran'la görüşmeler olumlu geçti!

Son dakika haberi: Beyaz Saray, İran ile ABD'nin Umman'da yaptığı görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından da yazılı açıklama yapıldı. İşte detaylar...

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk etabının tamamlanmasının ardından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir araya geldi. Beyaz Saray, gerçekleşen bu görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini duyurdu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Erakçi'nin Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile bir müddet görüştüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, "İki buçuk saati aşan dolaylı görüşmelerin akabinde Erakçi ve Witkoff, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin de hazır bulunduğu bir ortamda kısa bir görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

BEYAZ SARAY'DAN OLUMLU DEĞERLENDİRME

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği vurgulandı. Ayrıca, tarafların önümüzdeki Cumartesi günü tekrar bir araya gelmesinin planlandığı ifade edildi.

CUMARTESİ YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Yapılan açıklamada, "Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. ABD, Umman'a bu girişime verdiği destek için derin teşekkürlerini sunmaktadır. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi. Bu meseleler çok karmaşık ve Özel Elçi Witkoff'un bugün yaptığı doğrudan iletişim, karşılıklı faydalı bir sonuca ulaşmak adına bir adım daha ileri gitmeyi sağlamıştır. Taraflar bir sonraki Cumartesi yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır" ifadeleri kullanıldı.