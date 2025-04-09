Umman Zirvesi öncesi dikkat çekti! İran'a ABD'den nükleer yaptırım darbesi

ABD, İran'ın nükleer programına destek sağlayan İran merkezli beş şirketi ve bir şahsı hedef alan yeni yaptırımlar uyguladı. Bu hamle, ABD'nin Umman'da gerçekleşecek görüşmeler öncesinde gelmesi dikkat çekti.

ABD, İran’ın nükleer programını destekleyen İran merkezli 5 kuruluş ile 1 kişiyi yaptırım listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu adımın eski Başkan Trump'ın "maksimum baskı" stratejisini desteklediğini vurguladı.

“URANYUM ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİ” VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı, "Bu adım, Başkan Trump'ın İran'a yönelik ‘maksimum baskı politikası’nı desteklemek amacıyla atıldı. Hedefte, TESA (İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi) ve AEOI (İran Atom Enerjisi Kurumu) için kritik teknolojiler tedarik eden veya üreten şahıs ve kuruluşlar bulunuyor. ABD, İran'ın nükleer programını, özellikle de uranyum zenginleştirme faaliyetlerini desteklemeye çalışanları sorumlu tutmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Hazine Bakanlığı'nın söz konusu yaptırımları Kitle İmha Silahlarının Yayılmasıyla Mücadele Kararnamesi (Executive Order 13382) kapsamında gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Bu kararname, kitle imha silahlarının yayılmasına yardım edenleri ve destekçilerini hedef almaktadır" denildi.

12 NİSAN'DA UMMAN’DA GÖRÜŞECECEKLER

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi devam edecek" açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, 12 Nisan Cumartesi günü ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Arakçi, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman’da dolaylı üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşme hem bir fırsat hem de bir sınav niteliğinde. Top artık ABD’nin sahasında" ifadelerini kullanmıştı.