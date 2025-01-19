Son dakika | Biden'dan rehine takası sonrası ilk açıklama: Orta Doğu'da geniş savaşı engellemeyi başardık

19 Ocak 2025 19:00 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:05

Son dakika: ABD'nin koltuğunu devretmeye hazırlanan başkanı Joe Biden Hamas ve İsrail arasında ateşkesin sağlanması sonrası açıklama yapıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından konuştu. Açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



-Parçası olduğum en zorlu müzakerelerdi. ABD desteğiyle İsrail, Hamas üzerinde baskı kurmayı başardı. Sinvar öldü, Hamas büyük oranda zayıfladı. Hamas'ın en büyük destekçilerinden Hizbullah zayıfladı. İran yıllar sonra en zayıf durumunda. Lübnan Hizbullah zincirlerinden kurtuldu, Suriye Esad'dan kurtuldu. İsrail'in komşularıyla entegre olacağı geleceğe doğru hareket ediyoruz.

-Orta Doğu'da çok daha geniş bir savaş olabilirdi engellemeyi başardık. Bizim desteğimizle ateşkes sağlandı. Gazze'de rehineler serbest bırakıldı, İsrail'e geçmiş olabilirler emin değilim.

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