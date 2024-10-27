Son dakika | Cibaliye'ye saldırı: İsrail Gazze'de çoğu kadın ve çocuk en az 20 kişiyi öldürdü!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

27 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:21

Son dakika haberi... İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, BM okulunu ise 3. kez vurdu. Peş peşe saldırılar düzenleyen İsrail ordusu yerinden edilen Gazzelilerin sığındığı okulda ise en az 8 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail, Gazze​'deki katliamını aralıksız sürdürüyor. Cibaliye bölgesine saldırı​ düzenleyen İsrail ordusu, çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişiyi öldürdü. Filistin​ resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını devam ettirdiği belirtildi. Cibaliye Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı Fahura Okulu bölgesinde yerleşim alanlarının havadan bombalandığı aktarıldı. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi. SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ DURDU Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle sivil savunma hizmetlerinin durduğu bölgede sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor. BM OKULU 3. KEZ VURULDU Cibaliye mülteci kampının ardından BM okuluna da saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu 3. kez bombalayan İsrail, en az 8 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin ise yaralanmasına neden oldu. İlgili Haberler İran, İsrail'e karşılık verecek mi? İşaret edilen tarih her şeyi ortaya çıkardı ABD medyasından çarpıcı iddia: İran füze üretemeyecek