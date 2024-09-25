Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Türkevi'nde kritik görüşme

25 Eylül 2024 20:41 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 21:22

Son dakika haberi : Cumhurbaşkanın Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Türkevi'nde kabul etti.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanın Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York​'ta Lübnan​ Başbakanı Necib Mikati'yi Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan​ görüşmede, Türkiye’nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.