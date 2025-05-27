Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da! 'Türkiye barış için desteğe hazır'

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya gitti. Burada bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'de, Şam ve YPG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanması gerektiğini vurgulayan Fidan, Rusya - Ukrayna arasındaki müzakereler için "Ev sahipliğine hazırız" dedi.

Son dakika haberine göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye’yi temsilen 2 günlük resmi temasları kapsamında Rusya’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya lideri Putin ile görüştü. Bakan Fidan bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

SURİYE VE GAZZE MESAJI

Görüşmelerde, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması masaya yatırıldı. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Suriye'de Şam ve YPG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanması gerektiğini vurgulayan Fidan, Rusya - Ukrayna arasındaki müzakereler için "Ev sahipliğine hazırız" dedi.

Bakan Fidan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda Suriye ve Gazze ile ilgili net mesajlar verildi. Lavrov da "Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria'da olanlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'AKKUYU FAALİYETE GEÇMELİ'

Rusya'dan gaz tedarikinin devam etmesi gerektiğini belirten Fidan, "Rusya'dan doğalgaz tedarikimizin sürdürülmesi ve Akkuyu nükleer enerji santralinin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İkili ilişkilerimizi jeopolitik sınamalardan etkilenmeyecek biçimde derinleştirmek arzusundayız. Her iki taraf da bu anlayışla devam edeceğiz." dedi.

BARIŞ MÜZAKERELERİ SÜRECEK Mİ?

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara ifade ettiği üzere Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır. Buradaki temaslarımda müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu da ifade ettim. Buna ilaveten Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemin de altını bir kez daha çizdim. Bu konuda da Rus dostlarımızla temasta kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SURİYE’YE YAPTIRIN KALDIRILMASI

Suriye'de, Şam ve YPG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanması gerektiğini ifade eden Fidan "ABD ve AB’nin aldığı kararlar son derece önemlidir. Diplomasi trafiğimizi sonuç veriyor. Suriye’nin bütünlüğü konusunda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.