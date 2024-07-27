Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti! Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:20
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
Önceki dönem Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'a ise bir görev verilip verilmediği henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı