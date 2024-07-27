Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti! Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu

27 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:20

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Önceki dönem Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'a ise bir görev verilip verilmediği henüz bilinmiyor.