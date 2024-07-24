Hakan Fidan'dan 'Gazze' uyarısı: Hayata geçirmezsek savaş çıkar

24 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Netanyahu’nun başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor

İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.

İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.

PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.

PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü."

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