Hakan Fidan'dan 'Gazze' uyarısı: Hayata geçirmezsek savaş çıkar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de devam işgale ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Filistin'de ateşkes sağlanmasının Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini söyleyen Bakan Fidan, "İki devletli çözümü hayata geçirmezsek ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkar" dedi. Terörle mücadeleye ilişkin de konuşan Fidan, PKK'nın Irak'ı kanser hücresi gibi sardığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Netanyahu’nun başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor
İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.
İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.
PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.
PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü."
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