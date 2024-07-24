Bakan Güler'den Yunan Bakan'ın hadsiz sözlerine cevap: Turistik gezi için bekliyoruz

24 Temmuz 2024 12:21 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:47

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." demişti.

Adonis Georgiadis'in hadsiz sözlerinin sorulması üzerine Bakan Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

"KİLİT KAPANDI MI?"

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." şeklinde cevapladı.