Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kuzey Makedonya'da: Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'dur

05 Eylül 2024 13:24 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:39

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Timco Mucunski ile Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Toplantıda İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Bakan Fidan, "Uluslararası toplum Gazze’deki soykırıma seyirci kalıyor. Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar'daki siyasi problemlere de değinerek, “Balkanlar'daki siyasi problemler konusunda bizim tek bir yolumuz var, bu problemleri barış ve diyalog yoluyla çözmek için elimizden geleni yapmak” ifadelerini kullandı.