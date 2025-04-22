Son dakika | Donald Trump, Netanyahu ile görüştü: 'Aynı taraftayız'

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Trump, ''Netanyahu ile İran ve birçok konuyu görüştüm. Her konuda aynı taraftayız'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile yaptığı kritik görüşmeyi açıkladı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

İRAN KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Trump, açıklamasında, "Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız." ifadelerini kullandı. Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.