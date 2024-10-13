Son dakika | Donald Trump'a bir suikast girişimi daha! 

13 Ekim 2024 23:07 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 23:35

Son dakika haberi: ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişiminin başarıyla engellendiğini duyurdu.

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

Son dakika haberine göre, başkan adayı Donald Trump​'a yönelik 3'üncü bir suikast​ girişimi gerçekleşti. 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Donald Trump bir kez daha suikast girişimiyle yeniden gündeme geldi. Trump, kulağından vurularak ölümden kıl payı kurtulduğu suikast girişimi ile birlikte üçüncü kez saldırılardan sağ çıktı.

Golf oynamak için Trump National Golf Club'a giden Ryan Wesley Routh adlı şahıs tarafından ikinci kez saldırı girişimi yapılan Trump, Güney Kaliforniya'daki mitingde 3. kez silahlı saldırı girişimi ile karşılaştı.

Yetkililerin aktardığına göre miting alanına sahte basın kartı ile girmeye çalışan ve yanında çok sayıda silah bulunan bir kişi tutuklandı.

MİTİNGE 1 DAKİKA KALA ENGELLENDİ!

Riverside County Şerifi Chad Bianco, şüpheli bir kişinin Cumartesi günü saat 16:59'da Coachella'da Avenue 52 ile Celebration Drive kavşağındaki bir kontrol noktasında yakalandığını açıkladı. Söz konusu etkinlik ise saat 17:00'de başlayacaktı.

Polis yetkililerine göre, şüpheli miting alanına yaklaşık bir mil mesafede sahte bir kimlik kartıyla durduruldu. Vem Miller adıyla tanımlanan şüpheli, yanında dolu bir pompalı tüfek, bir tabanca ve yüksek kapasiteli şarjör bulunduruyordu.

Riverside County Şerifi Chad Bianco, "Muhtemelen yeni bir suikast girişimini engellemiş olduk" diye ekledi.