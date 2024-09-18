Son dakika | Donald Trump'a üçüncü kez suikast girişimi! Mitingde panik yaşanıyor

18 Eylül 2024 19:42 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 19:44

Son dakika: ABD'nin eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a bir suikast girişimi daha ihbarı yapıldı. New York'taki miting alanında bir köpeğin bomba yüklü bir araç tespit etmesiyle panik dolu anlar yaşanıyor.

New York​'ta ABD​'nin Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump​'ın Long Island miting alanının çok yakınında bomba​ yüklü bir araç olduğu ihbarı yapıldı. ABD polisi bölgeyi koruma altına alarak incelemelerine başladı. Bir köpeğin bomba yüklü bir araç tespit ettiği belirtildi. Ayrıntılar geliyor...