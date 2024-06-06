Son dakika! Filistin'i tanıyan İspanya soykırım davasına dahil oldu

06 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:30

Filistin'i tanıyan İspanya, İsrail'e karşı bir hamle daha yaptı. Dışişleri Bakanı Albares, İspanya'nın Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılacağını söyledi.

İspanya böylece Türkiye, Şili ve Meksika'nın da müdahillik talep ettiği davaya müdahil olacak ilk Avrupa ülkesi oldu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ DÜNYAYA DUYURMUŞTU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" demişti.

Bu kararın, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizmişti.