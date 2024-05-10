Son dakika! Filistin tasarısı onaylandı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 May 2024 18:28 - Güncelleme : 10 May 2024 18:48
Son dakika haberi... Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyelik tasarısı onaylandı
BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.
193 üyeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama, Filistinlilere yönelik küresel bir destek yoklaması niteliğini taşıyor.
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Kaynak: tgrthaber.com.tr