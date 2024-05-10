Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Son dakika! Filistin tasarısı onaylandı

Son dakika! Filistin tasarısı onaylandı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 May 2024 18:28 - Güncelleme : 10 May 2024 18:48
Son dakika! Filistin tasarısı onaylandı

Son dakika haberi... Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyelik tasarısı onaylandı

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

193 üyeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama, Filistinlilere yönelik küresel bir destek yoklaması niteliğini taşıyor.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...