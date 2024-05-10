Son dakika! Filistin tasarısı onaylandı

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

193 üyeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama, Filistinlilere yönelik küresel bir destek yoklaması niteliğini taşıyor.

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