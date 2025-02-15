Son dakika | Gazze'de rehine takasının 6'ncı turu! Hamas 3 İsrailli rehineyi teslim etti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında gerçekleşti. Takas kapsamında Hamas, İsrailli esirler Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'yı Kızılhaç’a teslim etti.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Altıncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

SİNVAR'IN POSTERİ DİKKAT ÇEKTİ

Takas için kurulan platformda yer alan dev posterde, Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın molozlarla dolu bir odada tozlu kırmızı bir koltukta oturduğu ve geçtiğimiz Ekim ayında İsrail'in açtığı ateş sonucu öldürüldüğü odanın parçalanmış duvarından dışarı bakarken resmedildiği görüldü. Görsel, İsrail ordusunun yayınladığı Sinvar'ın son anlarına ait görüntülerden esinlenerek oluşturulurken, Sinvar, duvardaki delikten Kudüs'teki Kubbet-üs-Sahra'nın önünde duran ve Filistin bayrağını tutan bir adamın silüetine bakarken görülüyor.

3 ESİRE KARŞILIK 369 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 369 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerden oluşuyor.

TRUMP'A MESAJ VERİLDİ

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı mesaj verdi.

Han Yunus kentinde kurulan platformdaki resimlerde "Filistin'i özgürleştirmek için direniş" vurgusu yapılırken bazı Arap devletlerinin bayraklarına yer verildi.