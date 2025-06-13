Son dakika | Hamaney'den saldırı sonrası ilk açıklama: Yarım yamalak yanıt vermeyeceğiz

Son dakika haberi: İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın göbeğine yaptığı saldırılar sonrasında ilk kez konuştu. "Halkımız emin olsun ki, karşılığımız hafif olmayacak. Yarım yamalak yanıt vermeyeceğiz" diyen Hamaney, "Siyonistler işledikleri suçtan cezasız kurtulamayacak. Ordumuz güçlü hareket edecek ve Siyonistleri acınası bir hale sokacak" dedi.