AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çelik "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.

https://x.com/omerrcelik/status/1933392932683284545