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 | Berrak Arıcan

Son dakika | Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti! Gazze için yeni umut

Son dakika haberi... Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti. Herhangi bir şart aramaksızın Hamas tarafından kabul edilen teklifin, 70 günlük ateşkesi ve Gazze'deki İsrailli 10 rehinenin serbest bırakılmasını kapsadığı belirtildi.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 17:07

İngiliz haber ajansı Reuters, Gazze için yeni bir umut doğduğunu açıkladı. Hamas'ın ABD Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Witkoff'un teklifi, 70 günlük ateşkes ve Gazze'deki İsrailli rehinelerden 10'unun serbest bırakılmasını kapsıyor.

Son dakika | Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti! Gazze için yeni umut

Hamas'tan yapılan açıklamada, herhangi bir ek şart aramaksızın ateşkes teklifinin kabul edildiği kaydedildi.

ABD garantileri üzerine kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakereler devam edecek.

GÖZLER İSRAİL'İN CEVABINDA

Hamas'ın ateşkes teklifini onaylamasından önce İsrailli bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, sunulan son taslağın ''Hamas'a teslim olmak olduğu'' iddia edilmişti.

Söz konusu taslağın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce gündeme getirdiği önerinin "çok uzağında olduğu" ileri sürülmüştü.

Son dakika | Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti! Gazze için yeni umut

İsrail'in önerilen son esir takası ve geçici ateşkesi içeren taslağı reddettiğini dile getiren yetkili, söz konusu teklifin "İsrail'deki hiçbir sorumlu hükümet tarafından kabul edilemez olduğunu" savunmuştu.

İsrailli yetkili, esir takası ve geçici ateşkes için sunulan son taslağı reddeden taraf İsrail olmasına rağmen "Hamas'ın anlaşmada ilerleme sağlanmasında istekli olmadığını" iddia etse de Hamas teklifi kabul etti.

Hamas'ın teklifi onaylamasının ardından ise İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

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İsrail katliamlarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 977'ye, yaralı sayısı 122 bin 966'ya yükseldi.
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