Son dakika! Hamas: Savaşı sona erdirmeyen ateşkesi kabul etmeyeceğiz

04 May 2024 23:17 - Güncelleme : 05 May 2024 00:02

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da sürüyor. Hamas'tan yapılan açıklamada Gazze'de "savaşı sona erdirmeyen" ateşkes teklifinin kabul edilmeyeceğine dikkat çekildi. Hamas adına konuşan yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki olası ateşkesi kişisel olarak engellediğini de sözlerine ekledi.

"İSRAİL ENGELLİYOR"

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor” dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yetkili, Hamas’ın “Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini” vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan Hamas yetkilisi, “Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

YAŞAM KAYNAKLARINA ZARAR VERİLİYOR

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 12 su kuyusu, 2 su arıtma tesisi ile binlerce metre su şebekesinin yıkıldığı belirtildi. Nuseyrat Mülteci Kampı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının, bölge halkını su, kanalizasyon, çöp toplama gibi en basit insani hizmetlerden dahi yoksun bıraktığı, bu durumun bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında, kamp ve çevresinde 12 su kuyusu, 2 su arıtma tesisi, 15 su deposu ve yaklaşık 5 bin metre su şebekesinin yıkıldığı bilgisi verildi. Bölgeye çok az akaryakıt ulaştığı, bu nedenle su arıtma, kanalizasyon ve çöp toplama gibi hizmetlerin verilemediği, atık suların sokağa sızdığı belirtilen açıklamada, sokaklarda 22 bin ton çöp yığıldığı kaydedildi.