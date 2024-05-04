Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: Yarına dikkat kışa geri dönüyoruz

04 May 2024 22:30 - Güncelleme : 04 May 2024 22:43

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Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yarın havaların kış mevsimini aratmayacağına dikkat çekti. İstanbul, Bursa, Erciyes ve Palandöken'le ilgili paylaşım yapan Ökten, kar yağışına vurgu yaptı.

"YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRECEĞİZ" "İlkbahar'a devam" diyen Ökten, "Ülkemizde serin havalar devam edecek. Aradaki ısınmalar da aşırı değerlerde değil. Sık sık yağış geçişleri göreceğiz." uyarısında bulundu.

"KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

Ökten, “Yarın gece bize Kış mevsimini hatırlatacak. İstanbul 8 - 9 derecelere, Bursa 5 dereceye düşecek. Erciyes ve Palandöken'de kar yağışı bekleniyor...” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 15 ile sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

Birçok ilde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti.