Son dakika | İsrail ordusunda dikkat çeken gelişme: Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti!

03 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:05

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliam zincirleriyle soykırım harekatı sürdüren İsrail ordusunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberine göre, Gazze'de işlenen birçok savaş suçundan birinci dereceden sorumlu olan İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai istifa etti. Ordu sözcülüğü, Yadai'nin kişisel nedenlerden dolayı görevin bıraktığını duyurdu.

DAHA ÖNEMLİ POZİSYONLARA GETİRİLEBİLİR

Ordu, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Yadai'nin talebini onayladığını bildirdi. Yadai'nin, yerine bir isim bulunana kadar görevine devam edeceği bildirildi. Ancak yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yadai'nin bir süre izinli sayılacağını ve daha sonra orduda "daha önemli pozisyonlar" için adaylığını sunacağını belirtti.