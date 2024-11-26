Son dakika | İsrail ve Lübnan'dan ateşkes kararı! ABD Başkanı Biden açıkladı: 'Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleri...'

26 Kasım 2024 23:48 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 00:29

Son dakika haberi: İsrail medyası, İsrail kabinesinin Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladığı duyururken ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden kararın ardından, "Anlaşma bozulursa İsrail eyleme geçmekte serbest olacak" dedi. ABD Başkanı aynı zamanda, "Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleri ateşkes için çabalayacak." dedi.

Son dakika haberine göre, İsrail Kabinesi, Lübnan​ ile ateşkes​ anlaşmasını onayladı. Ateşkesin yarın yürürlüğe gireceği ifade edildi. Netenyahu'nun kabinenin onayına sunduğu ateşkes teklifi kabine tarafından da onaylanarak resmiyet kazanırken ABD Başkanı Joe Biden​ açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail ve Lübnan’ın ABD’nin ateşkes önerisini kabul ettiğini ifade ederek, ateşkesin yerel saatle 04.00’da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Biden ateşkeste Türkiye'nin yardımının da olacağını duyurdu.

"LÜBNANLILAR ÇARESİZCE SAVAŞI İZLEDİ"

Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çaresizce evlerinin iş yerlerinin maruz kalmasını izlemek zorunda kaldılar Lübnanlılar. Bu savaşa onları Hizbullah zorladı. Sayısız Hizbullah lideri ortadan kaldırıldı. Çok büyük bir terör alt yapısı ortadan kaldırıldı.

Yarın yürürlüğe girecek ateşkes ile çatışmalar sona erecek. Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu kendi topraklarının kontrolünü geri alacak. 60 gün boyunca İsrail kademeli olarak çekilecek.

"TÜRKİYE, MISIR, KATAR VE DİĞERLERİ..."

Lübnan'da ABD askeri olmayacak. Anlaşma bozulursa İsrail eyleme geçmekte serbest olacak. Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleriyle Gazze'de ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz."