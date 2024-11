İsrail ve Lübnan arasında ateşkes! Açıklamalar peş peşe geldi: Anlaşma resmen imzalandı

26 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 21:21

İsrail ve Lübnan arasında imzalanması beklenen ateşkes için son saatler. Lübnan ateşkesin bugün kabul edilmesini beklediklerini, İsrail ise varılacak nihai ateşkes anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını talep ettiğini ifade etti. Lübnan ve İsrail medyası, Tel Aviv yönetimi Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurdu.

İsrail ve Lübnan​ arasındaki ateşkes​e dair her iki ülkeden de açıklama geldi. Lübnan, ateşkesin bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Ülkenin güneyine 5 bin askerin gönderileceğini duyurdu. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, ABD’nin Lübnan’ın güneyinde altyapının yeniden inşaasında rol oynayabileceğini söyledi. Habib, bu sürecin İsrail ile kara sınırını belirleme müzakerelerine yol açmasını umduklarını ifade etti.

İSRAİL'İN BM'DEN ATEŞKES İSTEĞİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise varılacak nihai ateşkes anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını talep ettiğini söyledi.

Katz, BM'nin Lübnan özel koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'e şunları söyledi:

''Güney Lübnan'da yeniden inşa edilen ve terörist üssü olarak kurulan her ev yıkılacak, her silahlanma ve terörist toplanma yeri vurulacak, her silah kaçakçılığı girişimi engellenecek ve kuvvetlerimize ya da İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdit derhal yok edilecek.''

İsrail hükümet sözcüsü David Mencer ise Lübnan ile varılan anlaşmanın İsrail'in "Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmak için savunma harekatı yapma özgürlüğünü" koruyacağını söyledi.

ATEŞKES 3 AŞAMADAN OLUŞACAK

Öte yandan İsrail basınından Haaretz gazetesi, çatışmaları bitirecek ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğunu yazmıştı. Buna göre ilk aşamada Hizbullah​, Litani Nehri'nin kuzeyindeki güçlerini çekecek, ikinci aşamada İsrail güney Lübnan'dan çekilecek ve son olarak tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesine yönelik İsrail-Lübnan müzakereleri başlayacak.

ABD​ liderliğinde uluslararası bir organın ateşkes sürecini gözlemleyeceği bildirilen haberde, İsrail'in Washington'dan Hizbullah'ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi ve bu ihlale karşılık Lübnan ordusu ile uluslararası güçlerin harekete geçmemesi durumunda askeri olarak harekete geçme hakkını teyit eden bir mektup almayı beklediği belirtilmişti.

LÜBNAN BASINI DUYURDU: ABD VE FRANSA ATEŞKESİ DUYURACAK!

ABD ve Fransa'nın ortak bir açıklama yaparak, Lübnan'da ateşkes sağlandığını duyurması bekleniyor. Lübnan’daki Al Jadeed haber kanalı, açıklamanın yerel saatle 22:00 civarında yapılacağını bildirdi. İsrail basını da aynı haberi manşetlerine taşıdı.

ATEŞKES RESMEN İMZALANDI!

İsrail medyası, İsrail kabinesi ve Lübnan ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Kuzeyde yaşayan tüm vatandaşlarımız evlerine dönecek. Gazze'de kalan rehineleri de geri getirmeye kararlıyız" dedi.