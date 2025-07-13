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 | Baran Aksoy

Galatasaray durmuyor! Gözler Victor Osminhen'deyken sürpriz bir yıldız listeye alındı

Süper Lig'de müzesini şampiyonluk kupalarıyla dolduran Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'da gözler Osimhen'e çevrilmişken, sürpriz bir isim ortaya çıktı. Arjantinli on numaranın, Mauro Icardi ile takım arkadaşı olmak istediği için sarı - kırmızılılara oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray durmuyor! Gözler Victor Osminhen'deyken sürpriz bir yıldız listeye alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 12:38

'in son şampiyonu , yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, şimdi ise Victor Osimhen transferine odaklanmış durumda...

Galatasaray durmuyor! Gözler Victor Osminhen'deyken sürpriz bir yıldız listeye alındı

Galatasaray, Osimhen ile anlaşmasına rağmen Napoli’nin zorluk çıkarması nedeniyle transfer muallakta kaldı. İtalyan temsilcisiyle görüşmeler devam ederken, Galatasaray için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray durmuyor! Gözler Victor Osminhen'deyken sürpriz bir yıldız listeye alındı

YENİ İSİM LUCAS BELTRAN

ESPN’in haberine göre sarı-kırmızılılar, forması giyen Lucas Beltran’ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İtalyan kulübünün Beltran’ı kiralık göndermeye sıcak bakmadığı ve 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray durmuyor! Gözler Victor Osminhen'deyken sürpriz bir yıldız listeye alındı

PAZARLIK BAŞLADI

River Plate’in de ilgilendiği belirtilen Beltran’ın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu ve Galatasaray’ın oyuncuya olan ilgisinin net şekilde ortaya konduğu vurgulandı. Galatasaray’ın, Beltran transferi için Fiorentina ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartları konusunda pazarlıklara başladığı aktarıldı.

Galatasaray durmuyor! Gözler Victor Osminhen'deyken sürpriz bir yıldız listeye alındı

ICARDI İLE AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Arjantinli oyuncunun, Mauro Icardi ile aynı takımda oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi. Geride kalan sezonda Fiorentina ile 47 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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#galatasaray
#süper lig
#fiorentina
#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#Lucas Beltran
#Spor
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