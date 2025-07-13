Galatasaray durmuyor! Gözler Victor Osminhen'deyken sürpriz bir yıldız listeye alındı

Süper Lig'de müzesini şampiyonluk kupalarıyla dolduran Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'da gözler Osimhen'e çevrilmişken, sürpriz bir isim ortaya çıktı. Arjantinli on numaranın, Mauro Icardi ile takım arkadaşı olmak istediği için sarı - kırmızılılara oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, şimdi ise Victor Osimhen transferine odaklanmış durumda...

Galatasaray, Osimhen ile anlaşmasına rağmen Napoli’nin zorluk çıkarması nedeniyle transfer muallakta kaldı. İtalyan temsilcisiyle görüşmeler devam ederken, Galatasaray için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

YENİ İSİM LUCAS BELTRAN

ESPN’in haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran’ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İtalyan kulübünün Beltran’ı kiralık göndermeye sıcak bakmadığı ve 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı ifade edildi.

PAZARLIK BAŞLADI

River Plate’in de ilgilendiği belirtilen Beltran’ın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu ve Galatasaray’ın oyuncuya olan ilgisinin net şekilde ortaya konduğu vurgulandı. Galatasaray’ın, Beltran transferi için Fiorentina ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartları konusunda pazarlıklara başladığı aktarıldı.

ICARDI İLE AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Arjantinli oyuncunun, Mauro Icardi ile aynı takımda oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi. Geride kalan sezonda Fiorentina ile 47 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.